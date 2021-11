Les notes de l'épisode 11 de Koh-Lanta La Légende

Après Koh-Lanta La Légende, voici Koh-Lanta La Légende déchue. Un spin-off dont se serait bien passé Teheiura car plus que jamais, la sentence est irrévocable.

Le contrebandier

La tribu réunifiée

Comme le prix de son livre,publié chez Albin Michel d'ici deux mois. Comme tous les types qui ont fait n'importe quoi sans avoir la moindre excuse, on devrait le retrouver chez Cyril Hanouna en fin de semaine. Extrait : "Tout le monde veut s'en débarrasser, mais elle est toujours là et c'est pas près de s'arrêter. Léo Dubois en Équipe de France.On aura appris beaucoup de choses sur Sam durant cette aventure. Et grâce à l'épreuve des bambous, on connaît maintenant même la tête qu'il a et les bruits qu'il fait quand il doit lâcher un gros caca aux toilettes. Et il a sûrement eu la même réaction ce soir dans son canapé devant la déchéance de son modèle Teheiura.Ne vous fiez surtout pas aux apparences : le dernier homme de France à dire "" a bien six ans d'âge mental. La preuve : il est très à l'aise dans le rôle de l'enfant qui veut ouvrir les paquets cadeaux même quand ce n'est pas son anniversaire. Désolé, Claude.Il voulait juste des pâtes et des nouvelles de sa famille. Il a eu juste des pâtes et des nouvelles de sa famille. Une semaine comme une autre à Fleury-Mérogis.