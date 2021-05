Les notes de l'épisode 11 de Koh Lanta

Pour la deuxième semaine consécutive, c'est un épisode de Koh Lanta sans surprises auquel on a eu le droit. Vivement l'orientation.

La tribu réunifiée

Autres

Le plus beau coup de soleil depuis Richard Cocciante en 1989. Un confort sur le siège passager et une victoire de patron pour le seul véritable frisson d'une fin de saison qui manque de punch. L'embonpoint d'exclamation.Elle crie "" quand elle s'énerve et elle ne tient pas ses "". Laure a 12 ans.En balade dans la forêt avec son petit sac à dos pendant que les autres s'enfoncent dans la boue avec des parpaings sur les épaules. Bora-Bora l'exploratrice.Compliqué de porter des sacs de neuf kilos quand on en pèse à peine le double. En tout cas, son "" envoyé à Flavio nous laisse entrevoir un sacré palmarès au diabolo, aux bolas et aux bâtons du diable. Bien dans son sarouel.Arrive un moment où même le ketchup McDo qu'on avait gardé dans le frigo "au cas où" finit à la poubelle.Si récurer la marmite sauvait des têtes à Koh-Lanta, on gagnerait des éponges Spontex aux épreuves de confort depuis longtemps. Il aura tout tenté pour se faire aimer des rouges et il a fini par réussir : en finissant dernier de l'épreuve d'immunité.Elle pète le riz directement à la louche, elle se définit comme "" parce qu'elle a "trouvé" un bracelet un jour, et surtout elle se permet de traiter Arnaud de gros sac au conseil. Ça fait beaucoup de culot pour quelqu'un qui a perdu plus d'épreuves que de kilos à Koh-Lanta.