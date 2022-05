Les notes de l'épisode 10 de Koh-Lanta : Le Totem maudit

La terrible épreuve des grappins a été fatale à Pauline, la chouchou de l'ex-équipe rouge. Son élimination a rebattu les cartes, les anciens jaunes se sont improvisés stratèges pour monter un coup d'État. Mais autant être honnête : le putsch a fait plouf.

La tribu réunifiée

Quand il gagne une épreuve dans l'eau, c'est parce qu'il a été sauveteur pendant dix ans. Quand il gagne une épreuve où il faut lancer et tirer une corde, c'est parce qu'il a tenu la lance à incendie pendant dix ans. Quand il gagnera l'orientation, ce sera sûrement parce qu'il a fait partie des forces paramilitaires dans le Sahel pendant dix ans. Et quand il gagnera les poteaux, c'est parce qu'il aura été adjudant flamant rose pendant dix ans. En fait, François a 93 ans.Après avoir reniflé Ambre comme un chien de la BAC à son retour de la douche, elle s'est attelée à son exercice favori avec beaucoup d'assiduité : cracher son venin sur Maxime. Elle a bien mérité qu'on écrivesur quelques bouts de papier.À la première épreuve éliminatoire, la championne de karting a glissé sur une peau de banane, puis s'est mangé une carapace rouge. Dernière place, synonyme de fin de circuit.En voyant l'image ci-dessous, vous vous dites tous qu'il a remporté l'épreuve, n'est-ce pas ? Eh bien non, il tombe de bonheur, car il est très content de finir 9. Y a définitivement pas de petite victoire pour Jicé.La peau dégueulasse, les cheveux qui s'arrachent par paquet quand on les coiffe... On n'avait pas vu une telle dégradation corporelle depuis Sméagol. Que la brosse à dents soit son anneau unique.En vérité, il s'en fout qu'on lui ait piqué sa part, puisqu'une douche et un brossage de dents auront suffi à Ambre pour faire chavirer son cœur.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com