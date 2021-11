Les notes de l'épisode 10 de Koh-Lanta La Légende

Les destins liés sont toujours aussi cruels et les bannis se la foutent toujours autant sur la tronche. La dernière ligne droite de cette saison de légendes semble lancée.

La tribu réunifiée

Selon Phil, si on prenait exemple sur le peuple de Teheiura, on sauverait la planète. Sympa, mais bon si c'est pour qu'on sauve la planète, que des extraterrestres finissent par venir nous voir, qu'on soit sympa, qu'on leur apprenne tous nos trucs pour survivre ici et qu'on finisse par tous se faire poignarder et virer d'un coup sans qu'on ne voie rien venir, le tout en disant "" avec le sourire… et bah non merci.Pour faire un grand film, il faut un(e) grand(e) méchant(e). Et quoi qu'on puisse dire, Alix assume son rôle parfaitement en ne lâchant jamais l'affaire. Et surtout, si vous ne l'aimez pas, dites-vous que ce n'est sûrement rien contrairement à la femme de Phil.À deux doigts d'empoisonner la coco de Christelle pour pouvoir faire équipe avec Tehe, mais il s'est retenu et bravo à lui. En revanche, merci à l'épreuve d'immunité de nous avoir permis d'assister à la naissance d'un monstre : un être qui a la tête de Pedri et la voix de Jeanne Moreau.Va falloir nous expliquer ce que veut dire "". Il faut venir avec un document justifiant que ses parents n'étaient pas mariés au moment de notre naissance ?Tellement une belle personne que même Alix devient sympathique et souriante à son contact. Son coeur est pur, et en plus, il porte très bien le paréo.L'analyse de Jade après sa prestation catastrophique lors de l'épreuve d'immunité :