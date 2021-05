Les notes de l'épisode 10 de Koh-Lanta

Même Arnaud n'a pas pu rattraper Thomas lors de son ultime chute. Le carré magique des jaunes est désormais au complet à la villa du jury final où Seb et Hervé n'arrivent pas à parler d'autre chose que de Maxine et Laure.

La tribu réunifiée

Arnaud "Just Do It" Motivationnal Speech

Définitivement le papa au resto qui fait des blagues à la serveuse entre deux coups de fourchette dans son entrecôte sauce roquefort. Le seul qui n'a eu aucun confort depuis la réunification est l'homme le plus en forme pour une seule raison : il croit en lui. Quand il dit "", tout le monde sait que ce ne sera pas le cas, mais tout le monde finit par y croire face à tant de détermination. Et aussi parce qu'il a l'air possédé, quand même.Plus elle devient rouge, plus elle est forte. La Kevin de Bruyne du Doubs.Il y a quelques avantages à avoir été gymnaste de haut-niveau avant de participer à Koh Lanta. Comme par exemple, le fait que Thomas ne se verra pas offrir l'occasion de conduire un 36 tonnes sur une épreuve d'immunité pour humilier les autres sur un stationnement en épi. Cela étant, entre être favorite et être triomphante, il y a un pas que Maxine a franchi sous le nez de l'épatant Arnaud. Gros bébé assisté qu'on emmène manger sur le confort puis grande patronne à respecter sur l'immunité. D'Angélique à Claude en 24h. Elle saura qui imiter à l'orientation.