Les notes de l'épisode 1 de Koh Lanta La Légende

Putain, 20 ans. Pour l'ultime édition All Stars, Koh Lanta envoie un casting digne des Expendables cette année. Avec King Claudio dans le rôle de Sylvester Stallone, évidemment.

L'équipe des femmes

Toujours un mélange de respect et d'inquiétude devant les gens capables de dire aux autres qu'ils vont les niquer avec le sourire.Déter comme personne, elle semble prête à "" tous ceux qui se dresseront sur son chemin. Mortal Koumba.Chaque premier jour est un calvaire comme si Koh Lanta était sa rentrée scolaire à elle. Dominée de la tête et des épaules sur l'épreuve, elle a également été la cible d'un "" lancé par Freddy qui aurait bien fait de venir avec une épaule. Car s'il y a bien une leçon que l'on a retenu de Koh Lanta les 4 terres, c'est celle-ci : ne jamais enterrer Alexandra.Pour dire "" droit dans les mitraillettes qui servent de yeux à Karima, c'est faire preuve de courage. En tout cas, premier conseil, première embrouille, Clémentine repart sur des bases solides.Alors là, ce n'est plus du courage mais carrément de l'inconscience. Du haut de son 1m02, elle était à deux doigts du front contre front avec Karima, enfin front contre nombril, pour la gicler hors de sa vue.Oser jouer à celle qui crie le plus fort avec Karima : respect. Vouloir tester Coumba quand on a tremblé face à Hadja : erreur.Toute petite entrée en matière pour Queen J. Les jeunes qui la découvrent sous ce visage sont les mêmes qui ont découvert Lire la suite de l'article sur SoFoot.com