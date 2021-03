Les notes de l'épisode 1 de Koh Lanta

IL. EST. DE. RETOUR. Denis Brogniart revient chaque vendredi sur nos écrans pour Koh Lanta : les armes secrètes. Et ça part en mode diesel pour le premier épisode, avec une présentation des candidats, la composition des équipes et une vieille qui part sans avoir pu prouver ce qu'elle savait faire dès le début. Classique.

Team Oro (les Rouges)

Filez-lui une paire de solaires et le gros chèque après 35 jours à sécher sur une plage déserte, et vous avez SCH. En attendant, il cultive les carottes, il chasse la murène, et surtout la raie. Oui ma gâtée.Une instructrice en survie qui fait Koh Lanta, ce serait pas un poil abusé ? Parce que oui, si Teddy Riner se pointe au championnat départemental de judo du Loir-et-Cher, il a de fortes chances d'étendre tout le monde.Du coup, Candice n'est pas vraiment candidate cette année, mais plutôt prof de Koh Lanta. Bah Vévère, c'est le lèche-cul au premier rang qui est amoureux de la maîtresse.Deux informations : 1. Elle n'aime pas les traîne-savates. 2. Il y a encore quelqu'un qui utilise le mot "".Dans son portrait, il se définit comme un caméléon, ou même un cobra. Mais pour l'instant, c'est juste une chèvre.Un grand gaillard, fan de nature, tout droit venu du duché de Savoie et qui a peur d'être "" : t'as l'air sympa Gabin, mais notre histoire d'amour avec Loïc est encore un peu trop fraîche dans notre esprit. Vraiment, c'est pas toi, c'est nous.Époustouflant. Il a déjà pulvérisé le record de Koh Lanta en contractant des coups de soleil en seulement 10 minutes passées sur l'île. Une marque de t-shirt au niveau du cou à faire pâlir un Malabar Lire la suite de l'article sur SoFoot.com