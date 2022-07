Les notes de l'arrivée à l'Alpe d'Huez

Les 21 virages de l'Alpe d'Huez ne nous ont pas offert le spectacle du Granon, mais nous ont permis d'admirer l'avènement de Tom Pidcock, ainsi que la légère renaissance de Chris Froome. Chez les favoris, Vingegaard a montré qu'il savait parfaitement assumer sa tunique jaune, malgré les attaquaes de Pogačar.

Le champion olympique de VTT est un sacré descendeur et Alexis Pinturault a du souci à se faire pour Milan 2026. Mais c'est aussi un super grimpeur. Le futur prototype Ineos.Quand on l'a vu attaquer dans le Galibier à 150 bornes de l'arrivée, on a dû vérifier qu'on n'était pas en 2015. En plus, le voir exploser dans l'Alpe d'Huez n'a fait que confirmer ce retour dans le temps. En revanche, personne ne lui a jeté d'urine à la tronche. Donc nous sommes bien en 2022.Le Danois se met à contrer les attaques assis sur la selle. Lui et Pogačar ont juste échangé leurs corps dans la descente du Galibier la veille.Comme hier, il a encore fait un petit coucou bien insolent à la caméra juste avant la montée finale. Couillu sachant qu'il avait pris trois minutes la première fois.En même temps, quand on n'a pas d'équipe et qu'on ne s'appelle pas Pogačar, c'est compliqué de défendre un podium.Visiblement, c'était le seul coureur français à ne pas avoir compris que le 14 juillet était férié et qui est donc allé s'épuiser dans l'échappée.Comme à Arenberg, lors de l'étape des pavés, il lui a manqué un peu de jus pour jouer la gagne. NeilsonLe Belge a fait honneur à son maillot vert en sprintant au sommet de la Croix de Fer pour faire péter tout le monde. Puis il a remis ça au pied de l'Alpe d'Huez. Vraiment le meilleur sprinteur.