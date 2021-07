Les notes de l'Angleterre contre le Danemark

Plus la perspective de la séance des tirs au but devenait concrète, plus les Anglais ont élevé leur niveau, face à des Danois bien embêtants en première période. Et c'est évidemment le Prince Harry, buteur pour le troisième match consécutif, qui les a envoyés en finale.

Angleterre

Vidéo

Le papa de Jordan, Lee de son prénom, a fait les démarches auprès de l'état civil anglais pour changer son nom de Pigford en Pickford, soûlé d'être surnommé ""... Pourtant arriver en finale avec un seul but encaissé tout en ayant ce jeu au pied et ces relances à la main, c'est clairement donner de la confiture aux cochons anglais.Pourquoi avoir pris dix-sept latéraux droits quand on a Kyle ? Y'a Kyle est haut, y a Kyle est haut..., c'est que Robert Pirès n'a rien eu d'à dire sur lui. Et du coup, nous non plus.On peut reprocher aux Anglais d'avoir joué Lire la suite de l'article sur SoFoot.com