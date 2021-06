Les notes de l'Allemagne face à la France

Dans ce choc de la première journée du groupe F, Manuel Neuer a été quasi-parfait, quasi seulement. Insuffisant toutefois pour empêcher Mats Hummels, buteur contre son camp, d'être l'homme du match.

Allemagne

On a frappé à sa porte, il n'a laissé entrer qu'un ami.Comme le nombre de dents que possède en général l'être humain. Pour certains, elles permettent de mâcher des aliments. Pour d'autres, elles servent à mordre le dos de Paul Pogba.Il a donc cadré autant de frappes que tous les autres joueurs allemands réunis. Mais dans le mauvais but, c'est con.Un cocktail explosif pour agrémenter les soirées endiablées. Ginter tonic. Remplacé par, Salt Bae sans lunettes noires.Il a mis ses fesses dans le visage de Benjamin Pavard. M6 ne devrait pas diffuser ce genre de choses, qui plus est un mardi soir. Que fait le CSA ? Remplacé par, un Monégasque, donc forcément un homme perturbé par le retour du public.Il est beau, il est fort, mais comme il avait Kanté au marquage, il est ressorti un peu moche et un peu faible.