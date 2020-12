Les notes de Koh Lanta : Les 4 Terres

Avec sa nouvelle formule à quatre équipes, Koh Lanta a fait peau neuve cette saison. Pour une fois, la plupart des candidats les plus forts ont pu aller loin dans l'aventure, et c'était plutôt plaisant. Bulletin de notes de la saison.

On aura plus sourit grâce à lui que grâce à Canteloup. Merci pour ça. Et pour le reste.Sylvester Stallone qui passe des bas-fond de Philadelphie au titre de champion du monde poids lourd dans. Eminem qui se vomit dessus de stress avant une battle et qui finit par éclater tous ses détracteurs dans. Alexandra qui gagnealors qu'on misait plutôt sur un abandon médical au deuxième jour d'aventure. Pas de doute, Hollywood adore les zéros qui deviennent héros.Quand on sera jeune, on voudra être Loïc.Quel chemin parcouru pour Michel, le squelette qui traîne au fond de toutes les classes de SVT. Gagner les poteaux après tant d'épreuves, c'est incroyable.Alors ouais, elle a mieux mangé sur l'Île que vous dans quelques semaines pour le réveillon. Mais si elle avait aussi filé son deuxième collier à Angélique et avait décidé de chercher une balise plutôt que de renifler les fesses de Brice, son aventure frôlait le perfect. Avec un enfant à charge sur le camp pendant 38 jours, ça mérite le respect.Le premier jour de l'aventure, il a chanté Les Corons en plein conseil en exhibant sa chemise devenue culte. Et depuis ce jour-là, il est toujours resté le même, à savoir l'homme qui aime le plus le Nord depuis Gervais Martel.