Les notes de Italie-Autriche

Malmenée, l'Italie a dû passer par la prolongation pour s'imposer face à l'Autriche (2-1 ap) et se qualifier pour les quarts de finale de cet Euro 2020. Et si la ligne offensive des Transalpins est passée à côté de l'évènement, ce n'est pas le cas des milieux de terrain et des remplaçants.

Ils ont tenu leur rang



Il est la réincarnation de Roberto Carlos. Spinoza, Spinazzola ou les deux ?

Spinoza ? Raté.



Une boussole. Si vous êtes perdu, il est là pour vous montrer le chemin à suivre et vous guider vers la victoire. Autant dire qu'à Koh-Lanta il n'aurait pas besoin de beaucoup de temps pour trouver ce foutu poignard.Un coup de pied dans les chevilles, un coup de boule puissant, un coup de coude sur Spinazzola, des crochets destructeurs. Si Dana White a besoin d'un nouveau combattant à l'UFC, Arnautovi? est prêt à tous les mettre K-O. Remplacé par(non noté) qui, lui, connaît la règle du hors-jeu.Il n'y que dans les livres que David remporte son duel contre Goliath.Les cheveux mi-longs, des pieds soyeux, un gros tempérament, on comprend mieux pourquoi Manchester City a posé 116 millions sur la table pour s'attacher ses services. Jack Grillitsch.Keylor Navas aurait arrêté la tête de Sasa Kalajdzic. Et celle de Marko Arnautovi?. Alphonse Areola, lui, aurait pris quatre buts. La hiérarchie des gardiens au PSG pour la saison prochaine est connue.