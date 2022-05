information fournie par So Foot • 19/05/2022 à 00:30

Les notes de Francfort-Rangers

Calvin Bassey, le défenseur des Rangers, a eu beau sortir le match de sa vie, ça n'a pas empêché Rafael Borré d'offrir la Ligue Europa à l'Eintracht Francfort. Auteur de deux parades dans les dernières minutes et bourreau de Ramsey lors de la séance de tirs au but, Trapp est l'un des grands hommes de ce succès.

Les Andawinners

Les Andalosers

Hop là ! Et un ancien Parisien qui gagne une coupe d'Europe avant le PSG, un !Incisif, offensif, et prend du plaisir à faire mal à la défense adverse. Filip Caustique.C'est bien cette petite coupette européenne, mais il faut revenir à l'AJA pour les faire monter en Ligue 1 maintenant.En tant que bon mec à gauche, il se veut lanceur d'alerte sur le réchauffement climatique. Il n'y a qu'à voir son numéro, la température moyenne de ce mois de mai en France.Au duel avec Aribo, puis Tuta coup il se retrouva la tête dans la pelouse.D'abord en gueule de bois puis désinhibé en seconde période. Rafael Bourré à l'envers.L'un des grands ommes de la finale côté écossais. Il aurait même pu en être le éros si ses coéquipiers n'avaient pas craqué.Il a dû se mater la finale du Mondial 2010 avant la rencontre et se dire qu'il allait faire mieux que Nigel de Jong en visant la tête plutôt que le torse. S'il l'avait regardé jusqu'au bout, il aurait vu que le Néerlandais avait fini avec la médaille d'argent. Spoiler.On lui a dit :. Il a réponduLe capitaine de soirée, mais est-ce vraiment étonnant de la part d'un Tavernier anglais ?