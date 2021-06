Les notes de France-Bulgarie

Auteur d'un doublé, Olivier Giroud, qui a remplacé un Benzema blessé, a brillé dans une équipe où personne n'a fait tâche.

France

Alexandre Letellier, Maxime Dupé, Joël Bats, Alban Lafont, Philippe Croizon et Baptiste Reynet. Voilà la liste non exhaustive des gens qui auraient été capables de réaliser un clean-sheet ce mardi soir dans les buts de l'équipe de France.On connaît désormais le seul critère de Didier Deschamps pour jouer latéral gauche chez les Bleus : s'appeler Lucas. Solide,Hernandez a cédé sa place au solide. Les personnes s'appelant Lucas Mendy sont priés de présenter à Clairefontaine d'ici la fin de la semaine.À la manière d'un Leonidas pour diriger les 300, il fallait un général au milieu des 5000. Et maintenant, en route pour la coupe, mon colonel !Momo et Sarah peuvent se battre demain soir, le seul Top Chef de la semaine sur M6 restera Raphaël Varane.Inamovible : qui ne peut être destitué, suspendu ou déplacé. Syn. : Benjamin Pavard. Et de toute façon, on n'a pas mieux. On n'est pas des Anglais.Il veut qu'on arrête les éloges ? Va falloir qu'il Lire la suite de l'article sur SoFoot.com