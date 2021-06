Les notes de Croatie-Espagne

Un soldat Azpilicueta au garde-à-vous, un Sarabia regonflé et un Morata ultra-résilient : il fallait au moins ça à l'Espagne pour rattraper la grosse connerie initiale d'Unai Simón, se remettre du retour croate et envoyer, peut-être, Luka Modri? à la retraite. La Roja ne maîtrise pas tout mais au moins, elle fait enfin le show !

Ils ne voulaient pas rentrer et se fader les touristes étrangers

Ils sont restés pros, malgré le beau temps

Il aura donc dû attendre huit ans et une blessure du Madrilène pour prouver qu'il valait bien mieux que cet imposteur de Carvajal. Ça valait le coup de patienter. Non, vraiment, il y a des gens qui y avaient cru, à cette rumeur Hakimi à Chelsea ? Mais pour quoi faire, au juste ?Sa frangine le disait ici-même, pas plus tard que ce matin : désormais, c'est elle, la "". Et c'est apparemment parti pour durer.Cette manie d'accompagner Koke à chaque corner pour ne finalement en botter aucun ? Un simple moyen de se faire oublier de la défense croate pour mieux la fissurer ensuite. Le meilleur espagnol dans cet Euro est donc remplaçant au PSG. Prends ça, le football de clubs.Il a avoué n'avoir "" après avoir reçu des menaces, à la suite de son match foiré contre la Pologne. On sait désormais ce qu'a fait Álvaro Morata pour tuer le temps : il a bossé devant le but.Une passe dé sur l'égalisation, une autre passe dé gâchée par Kramari? à 3-3, un enroulé qui méritait mieux et un sacré zbeul dans la défense ibérique : en moins d'une demi-heure, le type que Dali? se tâtait