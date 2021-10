information fournie par So Foot • 31/10/2021 à 23:00

Les notes de Clermont-OM

Pour s'imposer à un stade Gabriel Montpied totalement acquis à la cause du Clermont Foot, l'OM a pu se reposer sur Ünder, Kamara et un Pau López vigilant pour repartir avec les trois points de la victoire.

Ils peuvent aller faire la fête sur les Volcans d'Auvergne

Ils ont fait honneur au match du dimanche soir

Comme le nombre de millions d'euros récoltés par le Z Event au moment de son premier arrêt devant Jim Allevinah. Vous êtes des champions.Son enroulé gagnant en première période a rendu tout le monde gaga. Ünder Amour.. Même à Clermont désormais, on chante les Lacs de Bouba Kamara. Prends ça, Michel Sardou.Il a souvent brillé. Mais il a aussi souffert. Normal, car dans la vie, il y a des hauts et il y a Desmas.Un homme brillant capable de fulgurances comme de dérapages. Avec toujours un poil de mauvaise fois au moment de reconnaître ses torts. Jean-Luc Mélenchon.S'il s'était appelé Bacardi, Bayo l'aurait bu d'une traite. A failli avoir la main lourde en fin de rencontre.Il n'a même pas eu le temps de compter “1,2,3” dans sa tête qu'il était déjà sur le carreau. Bien plus convaincant lorsqu'il officiait le samedi en prime time. Hamel Bent., des cartes sur Arte.