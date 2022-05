Les notes de City face au Real

Alors qu'ils tenaient assez tranquillement la qualification pour leur deuxième finale consécutive, les Citizens ont complètement craqué à partir de la 90e minute. Difficile de pointer un Mancunien en particulier, même si Rúben Dias est celui qui provoque le penalty fatidique.

Manchester City

Jamais Ederson n'avait balancé autant de longs ballons. Benzema est rentré dans la tête de tous les gardiens.En Angleterre, less'appellent les. Pas étonnant qu'il soit passé de la belle tranche de pomme de terre en premier mi-temps à la chips toute sèche en second période. Comme l'ensemble de ses coéquipiers à partir de la 90minute, finalement.Le Portugais a mis trop de sauce au moment où il ne fallait pas. Un sandwich Rúben qui salit les doigts et qui tâche le maillotModrić a pu le voir dès la première bagarre, Laporte est sorti de ses gonds. Et c'est tout City qui l'a pris ensuite.Un mec formé à droite qui s'éclate à gauche... décidément Jean-Luc Mélenchon arrive à attirer du monde.Un vrai match de cochon mais a quand même fini bouffé. Rodri de porc.Même s'il était tout rouge, il a livré un match bien moyen. Comme quoi, on ne peut se reposer sur aucune certitude dans la vie.