Les notes de City-Chelsea

Un Kanté encore énorme, un Havertz en sauveur, un Werner plus fort sans le ballon qu'avec, ou encore un De Bruyne qui a fini au tapis : les joueurs de Chelsea sont allés chercher leur Ligue des champions au terme d'un match maîtrisé face à des Citizens transparents. Carnet de notes.

Ils sont allés chercher l'étoile à eux tous seuls

Ils ont fait leur match (ou presque)

Comme le numéro de Fernando Torres, qu'il a ressuscité sur ce but.L'étoile Mountante. Quel match encore du petit prince de Londres.Pour ceux qui s'inquiétaient de l'équilibre de l'équipe de France à l'Euro avec quatre joueurs offensifs, ne craignez plus rien : Kanté est à son prime, et il ne laisse passer personne. Deschamps peut tranquillement poser tous ses attaquants sur le terrain.Cet énorme taré est arrivé il y a moins de six mois après s'être fait virer comme un moins que rien par Paris, il a remis Chelsea dans le top 4 en PL, soulève la Ligue des champions et a battu trois fois Guardiola au passage. Il peut prendre sa retraite, c'est bon.Comme le nombre de buts qu'il a encaissé cette saison en C1. Monumental.Il a beau être resté au garage ce soir, le Karting est devenu une F1.Aussi frustrant dans ses ratés que génial dans son jeu sans ballon.Heureusement pour lui, Werner et Pulisic n'avaient pas réglé la mire. Son jeu long est toujours un régal, ceci dit.