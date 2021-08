Les notes de Chelsea-Villarreal

Un Ziyech inspiré jusqu'à sa blessure, un Kanté hyperactif, un Gerard Moreno qui a soufflé le chaud et le froid, un Estupinan auteur d'une belle entrée et un Kepa ressuscité : Chelsea s'est offert la Supercoupe d'Europe au bout de la nuit ce mercredi soir, à Belfast, après un gros face-à-face contre Villarreal. Carnet de notes.

Ils ont justifié le "Super" dans "Supercoupe"

Benché très logiquement par Doudou Mendy la saison dernière, le gardien le plus cher de l'histoire s'est racheté une crédibilité en offrant le sacre aux Blues sur ce dernier tir au but arrêté. Impact sub absolu.On pensait que le pied gauche le plus soyeux du monde avait signé au PSG aujourd'hui, alors qu'en fait il était tranquillement dans son avant-match à Belfast.. Sorti sur blessure, pour le plus grand malheur du football, et remplacé par, pour compéter la moisson de médailles estivale des AméricainsUne entrée de rock star à la place d'un Pedraza complètement à la rue a métamorphosé Villarreal. Pervis Presley.Pas très à l'aise dans l'Euro, mais comme un poisson dans l'eau au Royaume-Uni. Brexit pour lui. Remplacé par, qui a changé de couleur de cheveux, pas de façon de tirer les pénos.A joué le rôle du maître à jouer italien à la perfection.Être aussi solide alors qu'il n'est rentré il n'y a que 48 heures de Tokyo, c'est fort. Comme quoi, il n'y a pas que Pedri qui est maltraité, visiblement.Chez lui,