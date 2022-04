Les notes de Chelsea-Real Madrid

Comme les Parisiens, les joueurs de Chelsea ont beau avoir fait ce qu'ils ont pu, Karim Benzema est absolument injouable cette saison. Auteur d'un triplé, le Français est évidemment le grand bonhomme de la victoire du Real Madrid dans cette manche aller.

Ils ont mouillé le maillot

Ils ont souillé le maillot

Le problème, c'est que toutes les semaines, le nom du meilleur joueur du monde change. L'avantage, c'est qu'il reste français.Sa tête ne lui sert pas seulement à avoir la dégaine d'un leader de, mais également à garder ses copains en vie.Si la gauche pouvait déborder la droite comme l'a fait Vinícius, l'issue du second tour ne serait un mystère pour personne.De Bruyne hier, Courtois aujourd'hui. La Belgique peut lorgner la Coupe du monde. Manquerait plus qu'un attaquant de classe mondiale. Il en est où le mec acheté plus de 100 millions l'été dernier par une équipe londonienne ?A avalé Kanté, a dévoré Jorginho, et a terminé par Kovačić. Un véritable morfal.Il aurait été meilleur si les supporters de Chelsea avaient pointé des centaines de lasers sur lui, c'est bête.Il se projette déjà sur le mois de novembre pendant lequel il va voir débouler Benzema et Mbappé en même temps face à lui... Ça risque de provoquer quelques insomnies d'ici là.À la manière des Américains qui ont célébré la qualification pour le Mondial avant que ce soit acté mathématiquement, Pulisic s'était peut-être déjà vu humilier Carvajal.Quand Kanté sort à la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com