Les notes de Chelsea-Manchester United

Au terme d'un match solide, Manchester United est parvenu à freiner Chelsea dans son antre (1-1). Paradoxe : la défense de Manchester, pourtant l'une des pires du Royaume, a largement fait le boulot, à l'image de Lindelöf, tandis que l'attaque de Chelsea, pourtant l'une des meilleures d'Angleterre, a bégayé son football, à l'instar d'un Werner en mode vendanges.

Ils ont réchauffé la nuit londonienne

Ils ont été au niveau du foot anglais, ni plus, ni moins

Il tacle comme un bourrin, il gueule comme Fred Antonetti, il est prêt à se battre à chaque instant, bref, il est constamment sur le front. Rudiguerre.Le plus sage des vieux sages. Impressionnant de roublardise, que ce soit sur la faute qui offre le penalty aux, ou dans ses interventions et anticipations. La paire qu'il forme avec Rüdiger est aussi complémentaire que Fred et Jamy.Quel drôle de gardien. Lorsqu'il n'a qu'un arrêt à faire dans un match, il le rate souvent. Lorsqu'il en a quinze, il les sort tous. Envoyez-lui tous les variants du monde d'un coup, il les réduira à néant.Après sa belle prestation face aux, les fans londoniens se posaient tous cette question en sortant de Stamford Bridge : qui est arrivé en premier sur le ballon, Lindelöf ou la poule ?A force de vivre au théâtre des rêves, Manchester United a tendance à vivre dans un monde de fantasmes. Jadon est plus prosaïque : lesne sont pas une bande de géants, simplement des moulins à vent, qu'il a crucifié sans trembler. Sancho Panza., venu indiquer la mauvaise direction à De Gea sur le penalty de Jorginho. Suuu !