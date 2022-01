Les notes de Chelsea-Liverpool

Le drame pour Chelsea et Liverpool : Mohamed Salah, Sadio Mané et Édouard Mendy s'envolent pour la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques jours. Car vu leur match de ce dimanche après-midi, c'est tout sauf une bonne nouvelle.

Ils ont brillé

Bon courage aux défenseurs du Nigeria, le 11 janvier.Facile de digérer le réveillon quand on a trois poumons, deux estomacs et deux foies.En France, on s'engueule parce qu'on accroche un drapeau européen sous l'Arc de Triomphe. Alors qu'à Liverpool, on mettrait bien volontiers des drapeaux du Sénégal partout dans la ville.L'année prochaine, Gianluigi Donnarumma gagnera le Trophée Mendy.Bon pour envoyer des demi-volées dans la lucarne alors qu'il est en pleine course, mauvais pour dribbler tranquillement le gardien.Belle reprise, mais la plus belle de la journée reste celle de Makan Traoré du FC Versailles contre La Roche-sur-Yon en Coupe de France.

OH QUEL BUT du @FCVersailles78 !!! Avec cette volée magnifique, Makan Traoré permet aux Versaillais de mener 3-0 face à La Roche Vendée ! #CoupeDeFrance #FCV78LRVF pic.twitter.com/NbUbxAqdRJ

Ils ont galéré

Peut-être qu'à Lorient, on…