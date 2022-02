information fournie par So Foot • 22/02/2022 à 23:30

Les notes de Chelsea face au LOSC

Sans Lukaku ni Jorginho, les Blues ont été d'un sérieux à toute épreuve face au LOSC (2-0). Thiago Silva n'a laissé que des miettes aux avants lillois et N'Golo Kanté a écœuré tout le monde. Hakim Ziyech et Mateo Kovačić, moins flamboyants, sont sortis sur blessure.

Chelsea

N'a pas eu à se mettre par terre et à salir son maillot sur le vilain gazon de Stamford Bridge.Un seul moyen de museler efficacement un attaquant canadien : titulariser un gars du grand nord. L'espion qui venait du froid.Si Fred Antonetti avait été là, il lui en aurait collé une. Thiago Sylvain.Un vrai mort de faim. Le seul vraiici, celui qui passe son temps à courir partout les lèvres pleines de bave, c'est lui.Le seul à garder son maillot dans le short après le coup d'envoi. Mais si c'est ça qui lui donne de quoi centrer autant et gérer aussi bien la tempête Bamba, on ne peut que recommander aux jeunes de faire de même dans toutes les écoles de football.Il pourra, s'il le souhaite, courir 35 heures au match retour, dans la ville de Martine Aubry. C'est toujours ça de gagné.Dès que son pote Luka Modrić est moyen en Ligue des champions, il n'ose pas faire mieux. Le respect des anciens, dira-t-on. Remplacé par, qui, croyant jouer contre l'OM, a pris son petit jaune.