Les notes de Championnes, familles de footballeurs

C'est parti pour Championnes : familles de footballeurs. Tout l'été, sur TFX, vous pourrez suivre le quotidien de huit femmes de joueurs, les fameuses wags, bien décidées à faire voler en éclat les clichés. C'est en tout cas ce qu'elles promettent. Il fallait évidemment les noter.

L'épouse du latéral gauche des Bleus a décidé de se mettre les supporters d'Everton à dos, en déclarant d'emblée qu'il est logique de vivre à Manchester quand son mari joue dans un club de Liverpool. Elle en rajoute une couche en avouant ne pas trop aimer l'Angleterre. Compréhensible, lorsqu'on a grandi sous le climat tropical du Nord-Pas-de-Calais. Elle accroche la moyenne grâce à la production qui introduit chacune de ses interventions par une vue aérienne d'Old Trafford.de s'installer à Dubaï à cause de la Covid-19 avec sa #SakhoFamily, Majda assure garder les pieds sur terre et vouloiret être. Et c'est vrai qu'elle l'est, lorsqu'elle teste les appareils de muscu de Mamad' en talons.Comme le nombre de followers qui suivent les conseils lifestyle de @babyatoutprix, qui distribue des codes promo depuis son manoir.. Nous aussi, Lucie.Bander les yeux de son mari, l'embarquer en voiture, faire des détours pour ne pas qu'il mémorise le chemin et enfin le faire monter à bord d'un hélico pour son 37anniversaire : c'est dans le domaine du kidnapping qu'excelle désormais, l'ancienne Miss Aquitaine.Sa patience devant les analyses tactiques délivrées par un vendeur de chez Décathlon qui ne Lire la suite de l'article sur SoFoot.com