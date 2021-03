Les notes de Canet-Marseille

Deux joueurs de Canet-en-Roussillon honoraient leur anniversaire, mais c'est toute l'équipe de N2 qui a été à la fête pour signer cet exploit XXL. Avec un Jérémy Posteraro grandiose et des Marseillais plus bas que terre.

Ils méritent que le National 2 reprenne

Canet coule l'OM !

Ils vont pouvoir se concentrer

Dans "Grave", Julia Ducournau filmait le cannibalisme. La suite pourra s'appeler "Graves" avec onze grands garçons dévorés par un bonhomme d'1m82.Il a dédicacé toute la Catalogne devant la caméra après le but de la victoire de son pote. Un capitaine, un vrai.Si la magie de la coupe existe encore, c'est parce que la VAR n'y a pas encore déboulé.Aucun lien de parenté avec Philippe Vercruysse, mais beaucoup de ballon.Cet attaquant, c'est de la bombe, comme on disait il y a vingt ans. Raphaël proton.Un nom de Monsieur Tout-le-monde, un match de Monsieur tout court. Pour son anniversaire, en plus !Onze ans que l'OL cherche le successeur de Juninho : quel déchirement de savoir qu'il a été formé au Nîmes Olympique. Il aiguisait visiblement son pied droit sur le littoral méditerranéen en attendant le soir de ses 30 ans. Et ça valait le coup.Yohan Baï et Adama Diakhaby ont tous les deux 24 ans et ont pour point commun d'avoir porté le maillot d'Amiens à un moment de leur carrière. Pas sûr que les Picards aient misé sur la bonne pépite.