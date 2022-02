Les notes de Bergerac-Versailles

Axel Tressens a bien tenté d'allonger le suspense, mais c'est bien les Versaillais qui verront les demi-finales de la Coupe de France. Facile quand tu comptes Inza Diarrassouba et Waly Diouf dans ton effectif.

Ils ont brillé

Ils ont déçu

Le PSG cherche à se renforcer au milieu de terrain. La réponse se trouve au bout du RER C.Les joueurs de Bergerac sont peut-être de grands fans de PNL. Ils ont envoyé toutes leurs frappes. Sauf Axel Tressens, plus rock que rap.Privé d'Open d'Australie, Djoco en a profité pour se mettre au foot. Et ça lui réussit plutôt bien ! Il n'est plus qu'à deux victoires de recoller aux 21 Grands Chelems de Rafael Nadal.Le défenseur le plus fiable de toute l'Île-de-France. En plus, faire frapper un Sénégalais dans une séance de tirs au but c'est l'assurance de la remporter.Marquer des buts quand il joue à Rennes, les arrêter quand il est à Bergerac... Décidément, Laborde sait tout faire.Égaliser à la dernière minute juste pour emmerder les parieurs, la meilleure chose à faire pour dégoûter les joueurs les plus addicts.Le genre de joueur qui fait "ish ish" quand il dribble. Malheureusement pour lui, la défense versaillaise l'a réduit au silence ce soir.À découvert que peser sur l'arrière-garde de Versailles est autrement plus compliqué que de marcher sur la défense de Saint-Étienne. Remplacé par, qui a également compris que coller un but aux Verts était une partie de plaisir comparé à ce soir.Deux cartons jaunes en deux minutes alors qu'il joue attaquant de pointe. Une tentative de sabotage sous nos yeux Ibayi.Deux frappes, deux missiles à destination de Bordeaux. Et s'il cherchait juste à détruire le Haillan ?Au moins, il a touché le poteau sur son penalty. Prends-en de la graine, Clinton. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com