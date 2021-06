So Foot • 12/06/2021 à 23:30

Les notes de Belgique-Russie

Comme prévu, Romelu Lukaku a montré les muscles dès l'entrée en lice de la Belgique. Thomas Meunier est lui venu y mettre son grain de sel, pour mater des Russes très faiblards dans leur stade Krestovski de Saint-Pétersbourg.

Ils étaient clairement au-dessus

Ils étaient dans le bon tempo

Mode renard des surfaces activé pour Romelu, qui donne espoir à tous ceux qui l'ont placé meilleur buteur de l'Euro sur. Mais forcément, quand on a l'immense Titi Henry qui murmure à son oreille, tout est plus facile.C'est qui, Jason Denayer ?Le nouveau jet privé de Céline Dion dispose d'une salle de bain, d'un home cinéma, d'une salle à manger, d'une cuisine équipée, de véritables lits ainsi que d'un large bureau. Il vaut également le prix de Thorgan Hazard juste après le tournoi, soit un bon gros chèque de 33 millions d'euros.Comment sauver sa saison 2020-2021 en inscrivant un but offert sur un plateau par le portier russe, puis en délivrant un petit caviar au copain Romelu Lukaku ? Meunier, ton moulin va trop vite.Il a su coulisser tel un Bosch balais d'essuie-glace Aerotwin retrofit AR653S. Magnifique tacle peu après le quart d'heure