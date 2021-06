Les notes de Belgique-Portugal

À Séville face au Portugal (1-0), les Diables Rouges ont pu compter sur la fratrie Hazard pour se débarrasser des champions d'Europe en titre et de Cristiano Ronaldo. Mais pas que.

Ils nous ont fait oublier le Canal Football Club

Romelu Lukaku sulla cover de L'Uomo di luglio https://t.co/568ik8jPWu pic.twitter.com/OUJcFumNcr -- Vogue Italia (@vogue_italia) June 24, 2021

On se marrait, devant les reportages de TF1 il y a quelques années, quand on nous présentait les frères d'Eden Hazard comme des futurs prodiges. Mais ce soir, c'est bien le marteau de Thorgan qui a cogné le Portugal.On se marrait, devant les reportages de TF1 il y a quelques années, quand on nous présentait les frères d'Eden Hazard comme des futurs prodiges. Et s'il a d'abord ressemblé au petit frère de Thorgan, Eden a ensuite rappelé au monde qu'il était bien un beau joueur de foot.Puissant, inarrêtable et parfois même incontrôlable. L'homme qui posait en slip il y a quelques jours en Une deressemblait ce soir à Séville au Magicobus d'Harry Potter.On connaissait les "joueurs de clubs". Les "joueurs de sélection", aussi. Mais est-ce que Renato n'est pas tout simplement destiné à être le premier "joueur d'Euro" ? Rendez-vous en 2024 pour de nouvellesL'homme qui avait un plan pour arrêter CR7 en avait également un pour renvoyer le Portugal à Lisbonne dès les huitièmes. L'intitulé ? Lire la suite de l'article sur SoFoot.com