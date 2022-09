Les notes de Bayern Munich-FC Barcelone

Ce Bayern-Barça a été étrange, avec une première période largement dominée par les Catalans, mais des Bavarois ultra-réalistes en seconde période. Bilan des courses : une paire Pedri-Gavi énorme, des Français en top-forme et un Lewandowski qui rate clairement son rencard avec son ex.

Bayern Munich

Petite anecdote croustillante et inédite : Manuel Neuer a inventé le poste de libéro pour un gardien de but ! Non, sans déconner, si le portier a montré quelques fébrilités dans son jeu au pied, il a été toujours aussi solide sur sa ligne, à l'image de ses deux parades face à Pedri et Lewandowski. C-17 va bien, merci pour lui.Une chose est sûre au regard de son entrée en jeu : Mazroui a la dalle. Ce n'était vraiment pas le bon match pour se blesser après 20 minutes, Benji...Acteur principal de ce remake du, il a littéralement méprisé (et maîtrisé) Robert Lewandowski pendant 90 minutes. Superbe hommage à Jean-Luc Godard.Second poteau Pavard, c'est2018. En 2022, la mode, c'est premier poteau Hernandez. Qu'il n'hésite pas à exporter cette tendance au Qatar dans deux mois.Franchement, rangez vos débats entre jet privés, TGV et chars à voile. Pour aller le plus vite d'un point A à un point B, il suffit de mettre la marchandise sur Alphonso Davies. Aucun retard, aucune émission de CO2, bref, le moyen de transport idéal. En revanche, attention, ça secoue un peu.