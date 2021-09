Les notes de Barcelone-Bayern Munich

Le FC Barcelone recevait le Bayern Munich ce mardi avec l'optique de faire mieux que la claque reçue en août 2020 (2-8). Mission accomplie pour les Catalans qui n'ont perdu que 0-3 face à des Bavarois pas aussi déchaînés qu'à Lisbonne. La fougue de Musiala et le sens du but du duo Müller-Lewandowski ont suffi pour faire sauter le verrou.

Ils ont le niveau Ligue des champions

Il va falloir travailler à l'entraînement

Fin, osé, gourmand. Tout l'inverse de la gastronomie allemande.Il a fêté ses 32 ans lundi et puis la vie normale a repris son cours : Thomas Müller a marqué contre le Barça et envoyé une célébration de mec de 72 ans."Anneaux", "abdominaux", "Issy-les-Moulineaux"... Voilà les trucs que Vegedream a gribouillés dans son carnet, ce mardi, en prenant conscience qu'une rime destinée au monstre du Bayern pourrait servir en vue de la Coupe du monde 2022.Nous sommes en septembre et le grand Robert est déjà leader du classement des buteurs de la Ligue des Champions.Il en a pris 8 il y a un an, il en prend 3 cette fois-ci. Bravo mon grand !Éric Judor et José Garcia ont un fils et lui aussi a choisi de bosser dans l'humour. La blague qu'il a faite à ter Stegen en détournant la frappe de Müller n'a en revanche pas trouvé son public. Un bide comme un autre dans la soirée au Ronald Comedy Club.Si s'empaler sur les défenses est vraiment la nouvelle passion de Leroy Sané, autant arrêter de jouer au foot et de se castagner une fois pour toutes contre un éléphant.