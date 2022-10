Les notes de Barça-Bayern

Éliminés de la coupe aux grandes oreilles avant même le coup d'envoi, les Blaugrana continuent d'être les souffre-douleur du Bayern. Il y avait une galaxie d'écart entre les deux mastodontes européens, matérialisée par les partitions de Serge Gnabry, Sadio Mané ou encore Alphonso Davies.

Ils n'ont pas fait dans la dentelle

Ils ont pris des coups de savate

Si Thomas Müller était si arrogant avant ce match amical , c'est parce qu'il savait qu'il n'aurait même pas besoin de baisser ses chaussettes : le Serge Dassault bavarois a passé la douane avec toute l'artillerie lourde.Il a l'habitude de faire construire des centres de santé au Sénégal , pour venir en aide à ses compatriotes les plus défavorisés. Un hôpital pour les grands brûlés dans le chef-lieu de la Catalogne ne serait pas de trop.Un Canadair qui met le feu à des hectares de gazon, kézako ?Désolé pour Strasbourg , mais c'est dans les grands matchs que se révèlent les grands joueurs. Un an et six mois après son but face au PSG, le roi du Cameroun a encore frappé. Et puis, lui, il l'a déjà fait par une froide nuit pluvieuse à Stoke ...Le maillot extérieur du Bayern était tellement blanc, qu'il a décidé de sortir le même match face à Lewandowski qu'Éder Militão . Sur l'échelle des appels de phare, c'est du travail d'orfèvre.