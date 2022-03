Les notes d'OM-Nice

Grâce à un penalty de Milik et un but tardif de Bakambu, mais surtout à la nouvelle masterclass défensive de William Saliba, l'OM a renversé Nice. Les Aiglons ont manqué d'un peu de créativité en attaque pour rivaliser avec les Phocéens.

Adoubés par la Bonne-Mère

Reniés par la Bonne-Mère

Si DD ne l'a pas retenu avec les Bleus, c'est peut-être pour ne pas trop froisser les Ivoiriens et les Sud-Africains. En revanche, on plaint les îles Féroé et l'Irlande du Nord, qu'il va affronter avec les Bleuets.Cédric Villani met deux minutes pour résoudre une équation impossible. Cédric Bakambu, lui, met deux minutes pour faire chavirer 60 000 personnes.A sûrement compris que ça allait être dur de s'imposer au milieu chez les Bleus, alors il a décidé de montrer ce qu'il savait faire en tant que latéral droit.En ce 20 mars, nous célébrons la journée mondiale du bonheur. Autant dire que, du point de vue marseillais, le Polonais a plutôt bien œuvré pour honorer cette journée.On ne dit plus " gratter un ballon ", mais " rongier un ballon ".Un gros combat avec Pape Gueye en seconde période en guise de rattrapage express de la CAN, puis un but pour essayer de sauver les siens. Mario Lemina relevait plus du gladiateur que du footballeur ce soir.Le Néerlandais n'était pas vraiment chaud ce dimanche soir. Exactement, il était à 0 Calvin, soit -273,15 degrés Celsius.Andy qui a du mal à se défaire de William. On dirait le pitch d'une mauvaiseaméricaine qui passe à 14 heures, la semaine.