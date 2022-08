Les notes d'OM-Nantes

Même en infériorité numérique, l'OM a su trouver les ressources pour se débarasser du FC Nantes grâce à une bonne première d'Alexis Sánchez, un grand Chancel Mbemba ou encore un dynamique Jonathan Clauss.

Ils ont mérité leur troisième mi-temps

Ils ont tenu leur rang

La légende raconte que Mbemba chancelle, parfois. Mais ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est que Mbemba tient plutôt bien la baraque. Et en plus, il plante.Des courses, du rythme, des dribbles : le Alexis Sanchez de 2014 a fait fort pour sa première au Vél'. Allez, encore dix jours pour aller chercher Arturo Vidal et Eduardo Vargas., lui-mêmeau bout de dix-huit minutes. La saison des étoiles filantes a débuté.Après des performances remarquées au cinéma dansou, un succès dans les années 2000 pour son groupe de rock, la carrière de footballeur de Jared Castelletto se porte bien.Bien meilleur pour déborder et délivrer des caviars que pour feindre l'émotion à la vue de son ancien coach. Un mauvais acteur deSe faire siffler par un groupe d'hommes en public sans aucune raison, en France en 2022, n'est visiblement pas réservé qu'aux femmes. Et dans les deux cas, il est temps que ça cesse.Il a dû passer tout le match à se faire interpeller par deset rien que pour ça, sa prestation mérite des louanges.