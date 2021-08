Les notes d'OM-Bordeaux

Au terme d'un nouveau match spectaculaire, Marseille a finalement lâché deux points face à Bordeaux (2-2) après avoir mené de deux buts. Un match qui a de nouveau mis en lumière Payet et Ünder, mais également Oudin et Pembélé, supersubs.

Ils ont fait bouillir le Vélodrome

Ils ont pensé à bien s'hydrater

Deux buts en deux matchs, tout en sous-marin. Cengiz Ünderground, jusqu'à ce que sa jambe lâche. Remplacé par, qui pensait faire gronder le Vélodrome plus fort que l'orage au-dessus de Marseille. À trois mètres près.Une énorme frayeur - un malaise qui s'avèrera vagal - qui a tout de suite rappelé le cas Christian Eriksen. Avant de se relever, revenir sur le terrain, puis sortir pour éviter une grosse bêtise. Remplacé par, au coup de patte aussi inattendu que son tacle salvateur. Rémi Soudin.Un nouveau match taille patron, sanctionné d'un point de pénalité pour cette coupe de cheveux qu'il faut absolument changer. Vraiment.Payet n'est plus le seul à pouvoir délivrer des passes décisives de qualité, et c'est une très mauvaise nouvelle pour les adversaires de l'OM. Remplacé par, et pas que son frein.Sous cette chaleur qui a atteint les 30 degrés, Balerdi a décidé de sortir son plus beau sombrero : une initiative totalement validée. Son tacle non maîtrisé sanctionné d'un rouge sur Mara beaucoup moins.Solide et efficace. Simple, Basic.