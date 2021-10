Les notes d'Italie-Espagne

Malgré un choix de liste surprenant, Luis Enrique a une nouvelle fois étalé sa science du football à San Siro. Résultat : son Espagne, emmenée par un excellent Mikel Oyarzabal, a roulé sur une Italie sans inspiration, ni génie et réduite à dix (1-2). Federico Chiesa et Marco Verratti n'ont pas suffi. Mais alors pas du tout.

Vous êtes le maillon faible

Ils ont été fidèles au poste

Privé du Gorille Chiellini à ses côtés, Bonucci a erré comme un animal en cage. Libéré de ses chaînes par la filouterie de Busquets et le carton rouge de Sergei Karasev, il a pu regagner la douche avant les autres (42). Peu glorieux.Les Coréens nous soûlent avec, Insigne nous gave avec ses enroulés. Moins de pouces levés et plus de justesse dans les choix, c'est tout ce qu'on demande. Remplacé par lesde Moïse KeanIl a confondu San Siro et le Parlement européen. Football ou emploi fictif : il faut savoir choisir. Remplacé par Giorgio Chiellini dès la repriseSans sa teinture platine, on aurait presque oublié qu'il était sur le terrain. Perdu de vue et loin de ses habitudes. Remplacé par l'élégant buteur Lorenzo Pellegrini, buteur pour l'honneur.Il a une tunique rouge et dégague de partout.