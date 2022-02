Les notes d'Inter-Liverpool

Les Nerazzurri ont eu beau faire un gros match, ils n'ont pu empêcher Roberto Firmino et Mohamed Salah de les punir.

Ils ont brillé

Sa propre catégorie

Ils ont déçu

Le dernier espoir de l'humanité pour arrêter Mbappé.Je suis actuellement le meilleur milieu de terrain croate, mon nom termine par "ić", j'ai joué au Dinamo Zagreb, je suis ?Ce soir, il a éteint ceux qui jouaient en bleu. Bientôt, ça devrait être en Bleu qu'il dégoûtera les attaquants.Avec sa tête au premier poteau, il a rendu un bel hommage à son attaquant préféré : Edinson Cavani.A dévoré goulûment Trent Alexander-Arnold. La seule personne de cette planète qui raffole de la gastronomie anglaise.Florentino Pérez a bien dû mettre une clause pour pouvoir le rapatrier avant le match retour contre Paris.N'a subi que ce que les Égyptiens ont infligé à leurs adversaires pendant la CAN : des coups bas et vicieux. Puis, il a fait comme avec les Pharaons en poignardant l'adversaire en fin de match.Après Courtois la veille, c'est Handanovič qui laisse ses défenseurs frapper les six mètres. Il y a une nouvelle règle qu'on a loupée ?Beaucoup de ballons touchés mais souvent mal utilisés. Peut-être la seule fois de sa carrière où on le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com