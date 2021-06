Les notes d'Espagne-Suède

Robin Olsen, Marcos Llorente et Dani Olmo ont brillé dans une rencontre que l'histoire va rapidement oublier. Dans les moins bonnes nouvelles, Alvaro Morata commence à agacer.

Ils sont rentrés dans l'Euro comme des taureaux enragés

Ils ont été mi-figue mi-chorizo

Cinq tirs cadrés pour l'Espagne, cinq arrêts. Le mur jaune.Trois ballons touchés, huit joueurs espagnols éliminés par des dribbles, une frappe, un poteau, un caviar pour ce cochon de Marcus Berg. Zlatan qui ? Après son remplacement par, la Suède n'a plus passé le milieu de terrain.Du charbon et de la fumée à gogo au milieu de la nuit sévillane. Locolmotive. Remplacé par, cheminot à temps partiel.18 ans, six mois et dix-huit jours, et déjà les clefs du camtar autour du cou. Voilà un jeune pedri de talent à qui il ne faudra pas parler d'âge.Qu'il semble loin, cet Euro 2012 où il était une mobylette débridée sur son côté gauche. Désormais, il est une petite trottinette. Electrique, certes, mais une trottinette quand même.Certes, il a dansé sur les multiples feinte de frappe d'Alexander Isak. Mais le reste du temps, il a fermé laporte aux attaquants suédois. Si si, promis, il y avait des attaquants suédois sur la pelouse !On préférait quand il s'appelait Fernando et qu'il mettait des beaux coups de casque sous la barre.