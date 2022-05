Les notes d'Atlético-Real

Le derby madrilène a souri à l'Atlético de Madrid, qui fait la bonne opération en vue de la prochaine Ligue des champions. Yannick Carrasco, Jan Oblak et Geoffrey Kondogbia étaient sur leur 31 tandis que les Merengues ont tiré la langue plus d'une fois avant de se mettre en mode attaque-défense.

Avec eux, pas d'Armistice en vue

Le sosie de Maluma a laissé sa chemise à fleurs aux vestiaires, mais pas ses meilleurs déhanchés, galettes et contrôles porte-manteaux. Et comme unreste un, les plus belles plantes du Wanda Metropolitano ont eu droit à sa carte de visite à l'issue d'un contre-pied parfait.On dit des Slovènes qu'ils sont les Suisses des Balkans. Le natif de Škofja Loka confirme cette maxime : aussi calme et concentré qu'un Vaudois même lorsqu'il est moins sollicité, aussi fermé à double tour qu'un coffre-fort genevois quand il faut faire face à des braqueurs en combinaison blanche.Si la Centrafrique a besoin de se débarrasser du groupe Wagner, elle peut toujours se tourner vers sa partie française pour avoir un peu d'aide : le grand Geoffrey a des passes lasers, des armes de nouvelles générations en stock ainsi qu'un volume à toute épreuve.Contrairement à sonde la série, Nacho n'est pas en cavale pour échapper à un mafieux peu commode du Nouveau-Mexique. Capitaine d'un soir, il a même plutôt bien mené sa barque en défense. Sans coups bas, contrairement au procès du capitaine Sparrow face à Amber Heard.Même les supportersont écarté leurs maxillaires et lâché des "", sur ses quelques friandises en profondeur. Pas pour rien qu'avec un tel blase de peintre impressionniste, il est voué à exposer dans les plus prestigieuses galeries d'art pour les dix prochaines années. Attention aux glissades, tout de même.Après son coup de chaud en milieu de semaine, le…