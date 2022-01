information fournie par So Foot • 01/01/2022 à 15:30

Les notes d'Arsenal-Manchester City

Malgré un grand Bukayo Saka et un impressionnant Thomas Partey, les Gunners ont subi la loi des Citizens. Ces derniers, pas dans un mauvais jour, s'en sont notamment remis à Riyad Mahrez et Rodri pour arracher les trois points.

Ils commencent bien l'année

Il va falloir prendre des résolutions

Il a encore démontré que les ados encaissent mieux les lendemains de réveillon que les trentenaires.C'est très joli, super technique, mais parfois trop gourmand. Le Cédric Grolet du football.Hier, c'était. Aujourd'hui, c'étaitDéjà en super forme, alors qu'il n'est qu'en préparation pour la CAN.Moins on le voit, mieux c'est pour City. Sauf que ce samedi, il a peut-être un peu trop abusé sur l'invisibilité. Tellement transparent qu'on avait oublié qu'il savait marquer des buts.Se faire un cosplay d'Édouard Baer dans, pourquoi pas. En revanche, imiter son niveau de foot n'était peut-être pas nécessaire.Jésus est en vacances à partir du 25 décembre et ne reprend du service que le 6 janvier, pour l'Épiphanie.Marquer un Brésilien fantasque seulement 48 heures après avoir été agressé, c'est sûr qu'il y a plus reposant.Kévin deux bûches.Il ne faut pas seulement qu'il joue face à une équipe en bleu pour être bon. Il faut aussi que ce soit à