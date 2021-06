Les notes d'Angleterre-Écosse

À Wembley, dans son antre, l'Angleterre a été incapable de prendre le dessus face à son voisin écossais (0-0). Pire encore, elle aurait très bien pu subir une défaite humiliante sans un Pickford et un James décisifs. Football is not coming home ce vendredi soir.

Ils ont été royaux

Scotland fans in Leicester square pic.twitter.com/VpDJmTe6cU -- Alex (@mralexthfc) June 18, 2021

Ils ont été de valeureux chevaliers

Il n'a quasiment rien eu à faire, mais il a été impeccable quand il a fallu se montrer publiquement. La Reine Élizabeth II.Le pied et la vista les plus délicieux d'Angleterre depuis Jonny Wilkinson. Mount émerveille.Quatre points pour les kilts, quatre autres pour les glissades. Pas de doute, les nouveaux supporters sympas de l'Euro, ce sont eux.Le dernier Andy écossais à avoir été aussi propre sur la pelouse londonienne est tennisman et s'appelle Murray.Lorsqu'il n'est pas blessé, ce garçon semble incapable de rater son match. Attention à ne pas devenir le Jack Wilshere version3 sélections au compteur, et déjà indispensable pour son équipe.