Les notes d'Angleterre-Croatie

Les Anglais ont brillé par intermittence face à des Croates très décevants. Mention spéciale à Raheem Sterling branché sur courant alternatif mais auteur du seul but du match, son premier lors d'un grand tournoi.

Ils ont tout cassé

Ils ont pris un coup de chaud

Il a commencé par faire le show avec du feu dans les jambes et sa technique soyeuse avant de s'éteindre en deuxième mi-temps. Comme si la comparaison avec Paul Gascoigne venait trop vite pour lui. N'oublions pas que si Gazza aimait brûler la vie par les deux bouts, Foden, lui, préfère pêcher la carpe.Une activité erratique, des accélérations fulgurantes, des mauvais choix. Puis un but décisif, son premier lors d'une grande compétition. Le cours de la livre Sterling est en hausse. De quoi affoler les marchés financiers ?Un super sens du placement, une appétence pour les duels, de la projection, des efforts incessants, et une passe décisive magnifique. Une leçon de Bielsisme. Pas mal, cette nouvelle saison de la philo selon PhilipsGrand, costaud, plus technique qu'il n'y parait et impossible à bouger dans la raquette. Yao MingsGrosse influence au milieu du terrain malgré une certaine discrétion. Un franc Mason. Mais quels sont ses réseaux ?À voir son teint rougeaud, on se disait bien qu'il était soulagé de passer la seconde mi-temps à l'ombre. Manquait juste une bonne roteuse, pour profiter du soleil.Il a imposé son physique mais bu la tasse à quelques reprises. Il a même oublié en Lire la suite de l'article sur SoFoot.com