Les notes d'Ajax-Lille

Dommage que Davy Klaassen ait une sale gueule, parce qu'il aurait déjà sa statue à Amsterdam. Dušan Tadi?, lui, peut encore en rêver. Côté Lillois, Renato Sanches doit bien se demander ce qu'il a fait au bon Dieu pour mériter tant d'injustices.

Le robot Perseverance qui laboure le sol de Mars et analyse les moindres atomes de la planète rouge, c'est lui.Délicat, tellement délicat et précieux. De la vaisselle en porcelaine de Limoges.Le seul jeune de son centre de formation que l'Ajax ne fera pas exploser au plus haut niveau, c'est donc l'un de ses plus grands. C'était trop gros pour être vrai.L'alter ego de Joseph K., le personnage principal du chef d'oeuvre de Franz Kafka, Le Procès. Dans une version actualisée de 2021, avec l'arbitrage à la place de la justice.Sa palette est tellement large qu'il faudrait inventer des couleurs pour dépeindre sa réalité.Si même les manieurs de ballon se mettent à planter des buts dégueulasses à la Edinson Cavani, les défenseurs ont de sales jours devant eux.Und'un autre genre, avide de grands espaces, qui n'hésite jamais à se barrer de son Rensch.