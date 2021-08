Les NFT débarquent en France, quèsaco ?

Alors que la vente d'objets virtuels dans le sport cartonne aux États-Unis, le processus débarque en France avec le LOSC, qui vient de lancer sa toute première collection d'objets fictifs quelques mois après son titre de champion de France.

Des transactions infalsifiables

C'est une tradition que l'on voit majoritairement aux États-Unis. À chaque titre de champion d'une équipe en NBA, chaque joueur se voit remettre une bague pour symboliser cet évènement. Cet été, une petite révolution vient d'apparaître en France, et plus précisément à Lille : il est désormais possible d'acquérir une bague pour célébrer le dernier titre du LOSC. Mais pas de n'importe quelle manière. En collaboration avec le studio Rarecubes, le club, Olivier Létang en tête, a décidé de lancer une collection de NFT (aka des jetons numériques non falsifiables, NDLR). Mais qu'est-ce que c'est ?, explique Simon Rames, le directeur de Rarecubes. Concrètement, le LOSC a mis en vente quatre bagues afin de commémorer les quatre titres de champions acquis par le club (1946, 1954, 2011 et donc 2021), ainsi qu'un ticket virtuel qui, explique le club nordiste dans un communiqué. Pour Olivier Létang, cette collection de NFTMais pourquoi se lancer dans la vente d'objets virtuels ?, poursuit Simon Rames. Avant le LOSC, d'autres clubs européens, comme Manchester City ou la Juventus, se sont lancés dans l'aventure.