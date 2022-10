Les municipalités ont-elles raison de boycotter le Mondial qatari ?

Une question, deux points de vue : aujourd'hui, Antoine Donnarieix et Adrien Hémard-Dohain se chiffonnent sur ces municipalités qui ont décidé de boycotter le Mondial en ne diffusant pas les matchs sur écran géant. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

Oui, il faut se passer d'écran géant pour protester

Strasbourg ne sera peut-être pas en Ligue 1 la saison prochaine, mais sa ville aura récolté un trophée bien plus important aux yeux des humanistes : un statut de pionnière en France pour boycotter le Mondial au Qatar . Derrière, Reims et Lille ont emboité le pas des Alsaciens, en espérant que ce mouvement puisse se généraliser dans les prochaines semaines. Enfin, des responsables politiques français ont pris en compte (à leur modeste échelle) les ignobles agissements du Qatar sur les conditions de travail des ouvriers immigrés, mais aussi l'organisation du Mondial dans un contexte climatique pour le moins inquiétant. Dès lors, faut-il priver les fans de football d'un écran géant afin de partager des moments de joie et de communion collective en cas de victoire, mais aussi éventuellement de peine et de tristesse en cas de défaite ? Oui. Pourquoi ? Tout simplement car entre le 18 novembre et le 20 décembre, l'heure ne sera pas à la fête. Cautionner ce Mondial au Qatar reviendrait à ne pas s'indigner devant tout ce qu'il s'est passé depuis l'attribution de la compétition.Sur le plateau de, Roschdy Zem se demandait pourquoidurant cette Coupe du monde. La métaphore est forte, mais la réalité est tout autre. Sans aller dans cet excès, il semble cohérent de sensibiliser le public sur l'aberration de réaliser un Mondial dans le désert où des avions s'envoleront toutes les dix minutes depuis les destinations voisines vers le Qatar. Et tout cela pour quoi ? Pour permettre aux fans de football complètement déconnectés de la réalité d'accéder à leurs matchs et consommer à foison sur place. Soyons clairs : cette compétition réalisée en plein hiver perturbe tout le monde, y compris les fans de football européens qui n'auront aucune envie de s'attrouper sous une pluie de novembre, voire une neige de décembre, pour assister à un match des Bleus emmitouflés dans leurs anoraks et obligés de se coltiner une horde de parapluies devant eux. Le Mondial 2022 au Qatar est réservé à l'élite ? Eh bien, que l'élite s'en