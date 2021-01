Les Merlus s'offrent le scalp du PSG

Mal en point et mené au Moustoir après un pion de Laurent Abergel, le club de la capitale pensait s'être mis à l'abri grâce à deux penos provoqués par le malheureux Houboulang Mendes et transformés par Neymar. Mais les entrées de Yoann Wissa et Terem Moffi côté lorientais ont tout changé et le FCL sort de la zone rouge en signant l'exploit (3-2).

Lorient 3-2 Paris Saint-Germain

Le boulet Mendes

Dijon, puis Paris : cette semaine, Lorient et ses trois petits succès en 19 parties avaient droit à un tournant avec les réceptions d'un relégable et du champion de France. Pourquoi choisir ? Le champion de Ligue 2 a mis les gaz et dans un scénario similaire à chaque fois (3-2, but de la victoire dans le temps additionnel), vient de signer deux retentissants succès qui pourraient redistribuer les cartes en bas de tableau. Mais il n'y a pas que dans les profondeurs du classement que le FCL met le bazar : tout là-haut, le PSG signe au Moustoir son sixième revers de la saison au terme d'une prestation indigne (trois frappes cadrées) et laisse de la place à l'OL et au LOSC. Tout ça à cause de Terem Moffi.Tout a commencé par une entame convaincante de la part des Merlus, avec un Armand Laurienté plusieurs fois mis sur orbite. Le bien nommé n'accroche pas le cadre, tout comme le soliste Neymar (18) - alors que Paris ronronne en insistant dans l'axe face au 5-4-1 adverse - ou Houboulang Mendes à la retombée d'un corner breton (23). Finalement, c'est à la demi-heure de jeu que le remuant Adrian Grbi?, disponible en pointe et auteur de sa deuxième tentative de la partie, offre le premier coup de chaud de la partie (30). Et c'est encore l'Autrichien, tenace au sol, qui empêche le PSG de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com