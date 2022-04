Les Lyonnaises trop fortes pour Paris

Dans un environnement hostile face à un Parc des Princes plein et bruyant, les Lyonnaises sont allées valider leur qualification pour la finale de l'UWCL grâce à un second succès face au PSG (1-2). Une victoire grâce à des buts de Ada Hegerberg et Wendie Renard qui permettra donc aux Lyonnaises de disputer la 10e finale de Ligue des championnes de leur histoire. Tout simplement.

PSG 1-2 OL

Votikova, suite et fin

Muré dans sa fronde contre son équipe masculine depuis plusieurs semaines, le Parc des Princes avait bien besoin d'un événement pour retrouver un peu de vie et de voix. Quoi de mieux qu'une demi-finale européenne face à son meilleur ennemi ? Face aux septuples championnes d'Europe lyonnaises, les Parisiennes chez eux voulaient oublier le revers rageant de l'aller (3-2) et emmener Paris, plus que jamais derrière elles avec plus de 43 254 billets écoulés pour cette affiche de gala, en demi-finale de Coupe d'Europe.Poussées par un Parc des Princes qui a enfin retrouvé de la voix, les Parisiennes mettent énormément d'énergie en début de rencontre. Une énergie bien contenue par les Lyonnaises, qui ne se laissent pas surprendre par les tentatives de Däbritz à l'entrée de la surface (3), ni de Geyoro côté gauche (4). Un temps fort non concrétisé que les Parisiennes regretteront rapidement : côté gauche, Bacha n'a besoin que d'un centre pour trouver Hegerberg, qui trompe Votikova d'une tête parfaitement lobée, et qu'elle célèbre d'une oreille taquine tendue au public du Parc. Plus pressantes, les Parisiennes manquent cruellement d'efficacité. Parfaitement lancée dans le dos d'une Ilestedt dépassée, Cascarino aurait même pu doubler la mise sans une grande Votikova, pour une fois (25). Sans dominer, les Lyonnaises ne semblent jamais inquiétées par des Parisiennes bien timides. Au contraire, les Rouges et Bleues ne semblent jamais bien à l'aise quand les ballons approchent de leur…