Les Lyonnaises s'imposent au bout du suspense à Turin pour les 16e de finale aller. par Hugo Peres (iDalgo) Après s'être qualifiée pour contre la Juventus de Turin en 16e de finale de LDC, les Lyonnaises, championnes en titre depuis 5 ans d'affilées. Elles devaient aller jouer leur match aller à l'extérieur et obtenir un bon résultat pour derrière assurer le retour à la maison et sa place au prochain tour. C'est chose faite, mais que ce fut dur pour les Fenottes menées deux fois au score dans le match, mais qui ont su renverser le résultat à la toute fin. Après le premier but de Hurtig pour la Juventus au quart d'heure de jeu. C'est la capitaine Wendy Renard qui a égalisé sur pénalty à la demie-heure de jeu. Mais c'est sans compter un but contre son camp de Buchanan à la 37e qui a permis à la Juventus de reprendre à l'avantage au score. Les Lyonnaises auront attendu pour revenir au score, c'est à la 67e que la buteuse remplaçante et rentrée dix minutes plus tôt, Malard, marque le but de l'égalisation et du 2-2 pour les Fenottes. Et un but dans les dernières minutes du match (88e) de la Japonaise Saki Kumagai pour délivrer Lyon et mener 3-2 au Juventus Stadium. Lyon a donc un pied en huitième de finale et jouera son match retour à domicile contre la Juventus le mardi 15 décembre à 19h00.