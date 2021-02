Les joueurs qui s'allongent derrière le mur sur un coup franc

Ce sont des gestes ou des attitudes qui énervent. Qui sont insupportables. Qui rendent dingues tout supporter au stade ou devant sa télé. Et franchement, comme dirait Edouard Balladur, "Je vous demande de vous arrêter". Pour cet épisode, on dit un grand "NON" à ces joueurs qui s'allongent derrière leur mur sur un coup franc.

D'où cela vient ?

Vidéo

Pourquoi c'est insupportable

Pour marquer sur coup franc, c'est simple, il faut réussir à passer par-dessus le mur pour ensuite tromper le gardien. Par conséquent, la réponse du mur est tout aussi élémentaire : sauter le plus haut possible pour empêcher le ballon de passer. Sauf que des petits malins, à l'instar de Ronaldinho, Messi, Pirlo ou De Bruyne, ont profité de ces sauts pour faire passer le ballon sous le mur. La technique semblait rodée et imparable. Mais à chaque invention, sa parade. Ainsi, le 22 juillet 2013, lors d'un match entre Palmeiras et Figueirense, l'entraîneur de Figueirense ordonne à l'un de ses joueurs de s'allonger derrière le mur à chaque coup franc de l'ancien de Benfica, Alan Kardel. Le même geste est reproduit un an plus tard lors d'un match entre Ponte Preta et Paraná, en vain, puisque le joueur envoie un coup franc dans la lucarne. La mode, née au Brésil, va ensuite être importée en Europe par... Philippe Coutinho. Le petit couteau va ainsi s'agenouiller derrière son mur, sur un coup franc d'Eriksen, lors d'un Tottenham-Liverpool. Et voilà qu'en octobre 2018, Marcelo Brozovi? popularise définitivement ce geste, en se jetant allongé derrière son mur lors d'un Barcelone-Inter, et en détournant ainsi en corner le coup franc de Luis Suárez. Ça y est, la contagion a commencé.Parce que déjà, c'est ridicule. Alors certes, il y a un côté dissuasif. Si un joueur s'allonge