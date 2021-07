Les joueurs libres, une bonne nouvelle pour le foot ?

C'est une des tendances de ce mercato, une forte augmentation du nombre de joueurs qui quittent libres leur club pour signer ailleurs. Naturellement, cette réalité est largement due à la contraction des budgets en raison de la crise sanitaire. On peut aussi y déceler le signe qu'il n'est plus infamant pour un footballeur de finir son contrat, quand bien même son "propriétaire" y laisse quelques sous.



Nous entrerons dans la carrière...

Sergio Ramos au PSG ou Kevin Gameiro à Strasbourg. Si leurs statuts respectifs ne sont évidemment pas comparables, ils débarquent tous les deux libres sous leurs nouvelles couleurs. Ce type de parcours semblait voici encore peu de temps réservé aux pros qui s'entêtaient dans une saison de trop, ou ceux pour lesquels personne ne paraissaient vouloir dépenser un euro pour s'attacher leurs services. Désormais, y compris de grands noms ou de prestigieuses maisons n'hésitent plus à conclure leur rapprochement sur ce modèle. Les indemnités de transferts et autres arrangements (à la sauce Neymar par exemple) s'imposaient pourtant comme la règle et l'un des principaux vecteurs des flux financiers dans le petit monde du ballon rond, avec au milieu des agents qui avaient naturellement tout intérêt à entretenir ce fonctionnement. D'aucun lui reprochait de provoquer des départs précipités, avant d'arriver à faire ses preuves parfois, ou bien occasionnellement contre la volonté du premier concerné. Les chiffres s'étalaient en forme de record (100 millions, 200 millions, etc.). Monaco avait par exemple su exceller pour se constituer un impressionnant magot, laissant loin derrière son souci de construire une équipe ou une performance sur la durée.De fait, la durée d'un contrat, dans ce marché du travail si particulier du foot pro, ne laissait en rien présager de celle de votre présence " dans l'entreprise ". Et par ailleurs, la prolongation pouvait être d'abord motivée par le désir de récupérer un peu sa mise de départ, y compris en cas de déception ou de conflit. Adrien Rabiot a testé cette logique à son corps défendant lors de ses derniers moments à Paris. Le fait que des joueurs désirables ouaillent désormais au bout de leurs engagements avant de chercher l'aventure sous d'autres cieux constitue donc presqu'en-soi une petite victoire pour le foot. Du moins, un sentiment d'une normalisation du métier.