Les joueurs de L1 doivent-ils baisser leur salaire ?

Ce mardi 12 janvier doit avoir lieu une réunion entre le syndicat des joueurs, l'UNFP, et des représentants des clubs de Ligue 1. Ces derniers espèrent obtenir un accord de réduction des salaires afin de faire face aux pertes de la crise actuelle. Mesure nécessaire ou démagogique ?



La Liga en ligne de mire

Cela fait de nombreuses années qu'on en parle : sur le modèle espagnol ou des ligues sportives nord-américaines, un certain nombre d'experts souhaiteraient un plafonnement et un contrôle de la masse salariale des clubs professionnels. Initialement, les arguments moraux et éthiques étaient de sortie. Dorénavant, c'est le volet économique et financier qui prédomine. Car la peur règne. La crise économique et sanitaire a déjà coÜté plus de 800 millions d'euros au football professionnel et les menaces de dépôt de bilan et de cessation de paiement demeurent. Selon certains dirigeants, comme Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims,si la situation venait à se prolonger. Et elle risque de l'être.Selon certains, la solution passerait ainsi obligatoirement par un plan d'austérité salariale, par une limitation régulée et planifiée de la masse salariale. Le député LREM Cédric Roussel serait même prêt à passer par une proposition de loi afin d'officialiser la chose, d'accélérer le processus :[...]En attendant, une réunion doit avoir lieu entre le syndicat des joueurs, l'UNFP, et quatre représentants des clubs, Jean-Michel Aulas (OL), Jean-Pierre Caillot (Reims), Marc Keller (Strasbourg) et Loïc Ferry (Lorient). Sur quoi va-t-elle déboucher ? Quelle décision va être prise ? Se dirige-t-on vers le début d'une régulation interne du football français ? Le modèle à suivre, aux yeux des partisans de la grande modération, est le football espagnol.En 2008, en pleine crise des, les clubs hispaniques se retrouvent totalement à la rue. Incapables de faire face à leurs traites, avec des bilans comptables depuis trop longtemps déficitaires, les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com